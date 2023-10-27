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Таджикистан и Иран обсудили возможность открытия новых авиамаршрутов

Таджикистан и Иран обсудили возможность открытия новых авиамаршрутов Таджикистан и Иран намерены активизировать сотрудничество в различных сферах, в том числе увеличения взаимной торговли, активизации частного сектора, сотрудничества в сфере банковского дела, фармацевтики, медицины.
Инфраструктура
27 октября 2023 г. 10:48
Таджикистан и Иран обсудили возможность открытия новых авиамаршрутов

Таджикистан и Иран намерены активизировать сотрудничество в различных сферах, в том числе увеличения взаимной торговли, активизации частного сектора, сотрудничества в сфере банковского дела, фармацевтики, медицины.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом говорилось на встрече премьер-министра республики Кахира Расулзоды с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мухбиром.

Их переговоры состоялись в Бишкеке в рамках заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Расулзода и Мухбир обсудили дальнейшее усиление работы межправительственной комиссии.

Также они обсудили возможность открытия новых авиамаршрутов, в частности расширение авиарейсов в обе стороны.

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Версия на английском языке Tajikistan, Iran mull possibility of opening new air routes

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