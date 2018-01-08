Таджикистан хочет осуществлять грузоперевозки по Каспию

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Соли.

Как сообщает Report со ссылкой на Пароходство, председатель организации Рауф Велиев подробно проинформировал гостя о работе, проводимой в области морского транспорта в Азербайджане, достижениях в деле модернизации флота, вкладе в развитие транспортных коридоров республики.

Р.Соли близко ознакомился с транзитными возможностями Пароходства. Он отметил, что Таджикистан заинтересован в транспортировке грузов на международные рынки через Каспийское море.

Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.