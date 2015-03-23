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    SW Business Aviation получил самолет Gulfstream G650

    Самолет начнет полеты в начале следующей недели.

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский оператор бизнес-авиации Silk Way Business Aviation получил первый в стране самолет Gulfstream G 650.

    Как сообщает Report со ссылкой на BizAvia, самолет имеет бортовой номер 4K-AI88 и уже прибыл в Международный аэропорт Баку.

    Самолет начнет полеты в начале следующей недели.

    Отметим, что самолет имеет длину 29,37 метра, размах крыла составляет 30,36 метра. Скорость полета составляет 982 км/ч. Практическая дальность - 13 тыс. км.

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