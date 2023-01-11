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Существуют возможности для увеличения грузоперевозок через Азербайджан

Существуют возможности для увеличения грузоперевозок через Азербайджан Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) создал возможности для увеличения объема грузоперевозок через Азербайджан.
Инфраструктура
11 января 2023 г. 16:56
Существуют возможности для увеличения грузоперевозок через Азербайджан

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) создал возможности для увеличения объема грузоперевозок через Азербайджан.

Об этом сообщил Report член Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

"Азербайджан является одной из основных стран, способствующих работе Среднего коридора. Этот маршрут превращается в один из важных транспортных коридоров, соединяющих Азию и Европу и в то же время, на фоне российско-украинской войны наблюдается рост интереса к коридору, что означает создание возможности увеличения объема перевозки грузов через Азербайджан", - отметил он.

По словам депутата, для расширения возможностей железнодорожной линии Баку-Тбилиси - Карс, ставшей важным элементом Среднего коридора, из государственного бюджета Азербайджана было выделено 100 миллионов долларов США.

"За счет этих средств годовая пропускная способность ж/д линии увеличится с 1 млн тонн до 5 млн тонн, что создаст возможность перевозить больше грузов по Среднему коридору”, - подчеркнул В.Байрамов.

Кроме того, по его словам, Зангезурский коридор также является одним из проектов, которые будут интегрированы в Средний коридор: "На фоне российско-украинской войны, а также в контексте санкций, введенных против России, наблюдается рост объемов грузоперевозок в регионе. Это в конечном итоге создает почву для новых появления коридоров и транспортных проектов. Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора позволит перевозить через Азербайджан около 35 миллионов тонн грузов в год. Итоги прошлого года показывают, что объем перевозимых через Азербайджан грузов вырос более чем на 30%. Это также свидетельствует о росте интереса к Азербайджану с точки зрения грузоперевозок в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan üzərindən daha çox yükün daşınması üçün imkan yaranıb"

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