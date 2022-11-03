О нас

Сумма выделенных на Карабах средств превысила 4 млрд манатов

Сумма выделенных на Карабах средств превысила 4 млрд манатов 11:14
Инфраструктура
3 ноября 2022 г. 11:55
Сумма выделенных на Карабах средств превысила 4 млрд манатов

До сих пор на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана выделено 4,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

"В Карабахе продолжается реализация крупных проектов", - отметил он.

Напомним, что на 2023 год предусмотрено выделение из госбюджета 3 млрд манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий. Это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan spends nearly $2.6B on reconstruction work in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Qarabağa xərclənən vəsaitin məbləği 4 milyard manatı keçib

Самое читаемое

АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi