Сумма выделенных на Карабах средств превысила 4 млрд манатов

11:14

До сих пор на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана выделено 4,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

"В Карабахе продолжается реализация крупных проектов", - отметил он.

Напомним, что на 2023 год предусмотрено выделение из госбюджета 3 млрд манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий. Это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.