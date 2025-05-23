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Сухогрузное судно "Теймур Ахмедов" возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта

Сухогрузное судно "Теймур Ахмедов" возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта Сухогруз "Теймур Ахмедов", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), возвращен в эксплуатацию после капитального ремонта.
Инфраструктура
23 мая 2025 г. 17:12
Сухогрузное судно Теймур Ахмедов возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта

Сухогруз "Теймур Ахмедов", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), возвращен в эксплуатацию после капитального ремонта.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы проводились на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В ходе ремонта были капитально отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, насосы машинного отделения, воздушные компрессоры, охладители и сепараторы. Выполнены корпусные сварочные, автоматизационные и электромонтажные работы. Полностью обновлены жилые, служебные и санитарно-бытовые помещения судна.

Все судовые средства связи и электрорадионавигационное оборудование были отремонтированы, а неисправные компоненты заменены. После завершения всех работ судно успешно прошло ходовые испытания и было возвращено в эксплуатацию.

Длина судна "Теймур Ахмедов" составляет 118,7 метра, ширина 13,4 метра, грузоподъемность 3100 тонн.

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Версия на английском языке Teymur Ahmadov dry cargo vessel recommissioned after major overhaul
Версия на азербайджанском языке “Teymur Əhmədov” quru yük gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb

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