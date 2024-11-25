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Сухогруз "Шаир Вагиф" вновь задействован в грузоперевозках после ремонта

Сухогруз "Шаир Вагиф" вновь задействован в грузоперевозках после ремонта Доковый ремонт универсального сухогрузного судна "Шаир Вагиф", принадлежащего Морскому транспортному флоту АSCО, успешно завершен.
Инфраструктура
25 ноября 2024 г. 12:44
Сухогруз Шаир Вагиф вновь задействован в грузоперевозках после ремонта

Завершен доковый ремонт универсального сухогрузного судна "Шаир Вагиф", принадлежащего Морскому транспортному флоту АSCО.

Как сообщает Report со ссылкой на АSCО, в ходе проведенных на заводе судоремонта и судостроения "Зыг" осуществлены сварочные работы на корпусе, монтаж трубопроводов, столярные и электротехнические работы, ремонт механизмов, насосов, брашпилей и шпилей.

Кроме того, подводная и надводная части судна, палубы и крышки грузовых отсеков были очищены и окрашены.

Системы связи и электронной навигации судна также прошли капитальный ремонт. В частности, была проведена ежегодная проверка, ремонт, настройка и сертификация существующего радионавигационного оборудования, а также установлено несколько новых устройств.

После завершения ремонта судно успешно прошло все необходимые проверки и передано в распоряжение экипажа.

Первый рейс судна "Шаир Вагиф" после ремонта состоялся из Алята в порт Актау.

Длина судна составляет 108,33 метра, ширина - 16,74 метра, а грузоподъемность - 5200 тонн.

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Версия на азербайджанском языке “Şair Vaqif” gəmisi təmirdən sonra yenidən yükdaşımalara cəlb olunub

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