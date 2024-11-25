Сухогруз "Шаир Вагиф" вновь задействован в грузоперевозках после ремонта

Доковый ремонт универсального сухогрузного судна "Шаир Вагиф", принадлежащего Морскому транспортному флоту АSCО, успешно завершен.

Завершен доковый ремонт универсального сухогрузного судна "Шаир Вагиф", принадлежащего Морскому транспортному флоту АSCО.

Как сообщает Report со ссылкой на АSCО, в ходе проведенных на заводе судоремонта и судостроения "Зыг" осуществлены сварочные работы на корпусе, монтаж трубопроводов, столярные и электротехнические работы, ремонт механизмов, насосов, брашпилей и шпилей.

Кроме того, подводная и надводная части судна, палубы и крышки грузовых отсеков были очищены и окрашены.

Системы связи и электронной навигации судна также прошли капитальный ремонт. В частности, была проведена ежегодная проверка, ремонт, настройка и сертификация существующего радионавигационного оборудования, а также установлено несколько новых устройств.

После завершения ремонта судно успешно прошло все необходимые проверки и передано в распоряжение экипажа.

Первый рейс судна "Шаир Вагиф" после ремонта состоялся из Алята в порт Актау.

Длина судна составляет 108,33 метра, ширина - 16,74 метра, а грузоподъемность - 5200 тонн.