Сухогруз "Натаван" вновь задействован в грузоперевозках в Черном и Средиземном морях

Универсальный сухогруз "Натаван" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), эксплуатируемый в зарубежных водах, капитально отремонтирован.

Универсальный сухогруз "Натаван" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), эксплуатируемый в зарубежных водах, капитально отремонтирован.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы проводились на верфи "Гюрдесан" в районе Алтынова/Ялова Турции.

В рамках проводимых работ, наряду с главными и вспомогательными двигателями судна, отремонтированы все остальные механизмы. Приведены в порядок грузовые краны, аварийно-спасательная и противопожарная техника. Также на судне было установлено устройство очистки балластной воды, адаптированное к требованиям конвенции MARPOL.

В целях улучшения жилищно-бытовых условий личного состава проведены необходимые работы в столовой и каютах.

После капитального ремонта сухогруз вновь задействован в грузоперевозках в Черном и Средиземноморском бассейнах.

Следует отметить, что судно "Натаван" работает в водах за пределами Каспийского моря с 2014 года. Грузоподъемность сухогруза составляет 5200 тонн, длина – 108 метров, ширина – 16,74 метра.