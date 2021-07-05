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Суэцкий канал получит танкер в рамках соглашения по Ever Given

Суэцкий канал получит танкер в рамках соглашения по Ever Given Администрация Суэцкого канала в рамках соглашения, по которому блокировавший ее контейнеровоз Ever Given сможет покинуть канал, получит танкер тяговой способностью около 75 тонн
Инфраструктура
5 июля 2021 г. 10:10

Администрация Суэцкого канала в рамках соглашения, по которому блокировавший ее контейнеровоз Ever Given сможет покинуть канал, получит танкер тяговой способностью около 75 тонн.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора администрации Усамы Раби.

Он не предоставил других деталей соглашения.

«Мы полностью сохранили права администрации, сохранили отношения с компанией, а также политические отношения с Японией»,— сказал Раби журналистам частного телеканала.

Доход Суэцкого канала в первой половине 2021 года, по словам руководителя, составил 3 млрд долларов США, что на 8,8% больше аналогичного периода 2020 года.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель в Суэцком канале 23 марта. С мели его сняли лишь 29 марта, полностью движение было восстановлено к 3 апреля. После инцидента в Суэцком канале между его администрацией, владельцами Ever Given и его страховщиками возник конфликт по поводу компенсаций. Накануне стороны сообщили, что 7 июля торжественно подпишут соглашение.

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