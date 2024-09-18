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Судоходная компания MSC планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию

Судоходная компания MSC планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию Судоходная компания Mediterranean Shipping Company планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 14:29
Судоходная компания MSC планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию

Судоходная компания Mediterranean Shipping Company планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию.

Об этом Report заявил управляющий директор крупной судоходной компании по контейнерным перевозкам Mediterranean Shipping Company (MSC) Алкан Алыджи.

А.Алыджи сказал, что MSC контролирует около 50% контейнерных перевозок в регионе и намерена увеличивать объемы: "Мы хотим увеличить контейнеризацию карбамида и других продуктов, что позволит расширить контейнерные перевозки".

По его словам, в мире 80-90% грузов перевозится контейнерами, но в Центральной Азии этот показатель составляет всего 5%.

Говоря о транспортных коридорах, он отметил, что в последние годы объем перевозок по Среднему коридору увеличился, и выразил уверенность, что этот показатель будет расти и в будущем. Алыджи отметил, что MSC активно пользуется услугами турецкой группы компаний Albayrak, работающей в Бакинскому порту.

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Версия на азербайджанском языке MSC gəmiçilik şirkəti Mərkəzi Asiyaya konteyner daşımalarının payını artırmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

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