Судоходная компания MSC планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию

Судоходная компания Mediterranean Shipping Company планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию.

Судоходная компания Mediterranean Shipping Company планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию.

Об этом Report заявил управляющий директор крупной судоходной компании по контейнерным перевозкам Mediterranean Shipping Company (MSC) Алкан Алыджи.

А.Алыджи сказал, что MSC контролирует около 50% контейнерных перевозок в регионе и намерена увеличивать объемы: "Мы хотим увеличить контейнеризацию карбамида и других продуктов, что позволит расширить контейнерные перевозки".

По его словам, в мире 80-90% грузов перевозится контейнерами, но в Центральной Азии этот показатель составляет всего 5%.

Говоря о транспортных коридорах, он отметил, что в последние годы объем перевозок по Среднему коридору увеличился, и выразил уверенность, что этот показатель будет расти и в будущем. Алыджи отметил, что MSC активно пользуется услугами турецкой группы компаний Albayrak, работающей в Бакинскому порту.