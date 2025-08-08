Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" возвращено в эксплуатацию после капремонта

Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта на судоремонтном заводе "Бибиэйбат".

Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта на судоремонтном заводе "Бибиэйбат".

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках капитального ремонта были восстановлены главные двигатели, брашпиль, насосы, трубопроводы, электрооборудование, жилые помещения экипажа, санитарные узлы и камбуз. Подводная и надводная части корпуса были очищены и окрашены, поврежденные участки заменены.

Также отремонтированы движительно-рулевой комплекс, днищевые и бортовые арматуры, якорные устройства и цепи. Леерное ограждение и дренажная система вертолетной площадки подверглись капитальному ремонту.

В навигационно-связной комплекс были установлены три новые стационарные радиостанции, гирокомпас и аварийный радиобуй (EPIRB). Кроме того, судно оснащено новым оборудованием Inmarsat-C.

После успешного завершения испытаний судно было возвращено в эксплуатацию.

Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" длиной 91,8 метра и шириной 17 метров оснащено системой динамического позиционирования (DP) и предназначено для водолазных работ на глубине до 300 метров, а также других сложных подводных операций на глубине до 1000 метров.