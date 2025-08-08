Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" возвращено в эксплуатацию после капремонта

О нас

Инфраструктура
8 августа 2025 г. 11:17
Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта на судоремонтном заводе "Бибиэйбат".

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках капитального ремонта были восстановлены главные двигатели, брашпиль, насосы, трубопроводы, электрооборудование, жилые помещения экипажа, санитарные узлы и камбуз. Подводная и надводная части корпуса были очищены и окрашены, поврежденные участки заменены.

Также отремонтированы движительно-рулевой комплекс, днищевые и бортовые арматуры, якорные устройства и цепи. Леерное ограждение и дренажная система вертолетной площадки подверглись капитальному ремонту.

В навигационно-связной комплекс были установлены три новые стационарные радиостанции, гирокомпас и аварийный радиобуй (EPIRB). Кроме того, судно оснащено новым оборудованием Inmarsat-C.

После успешного завершения испытаний судно было возвращено в эксплуатацию.

Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" длиной 91,8 метра и шириной 17 метров оснащено системой динамического позиционирования (DP) и предназначено для водолазных работ на глубине до 300 метров, а также других сложных подводных операций на глубине до 1000 метров.

Версия на английском языке Diving vessel 'Akademik Tofiq Ismayilov' back to service after major overhaul
Версия на азербайджанском языке “Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb

