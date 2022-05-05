Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax отправилось в первое плавание

Введенное в эксплуатацию 28 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня было отправлено в первое плавание.

Введенное в эксплуатацию 28 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня было отправлено в первое плавание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Судно "Зарифа Алиева" осуществляет первое плавание в порт Курык в Казахстане.

Уникальное судно с 30 постоянными членами экипажа имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. В настоящий момент по своей грузоподъемности судно больше, чем другие паромы в Каспийском море. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR. Ожидается, что паром "Зарифа Алиева" внесет значительный вклад в расширяющуюся транспортировку транзитных грузов через Каспийское море по транспортному коридору Восток-Запад.