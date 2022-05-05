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Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax отправилось в первое плавание

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax отправилось в первое плавание Введенное в эксплуатацию 28 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня было отправлено в первое плавание.
Инфраструктура
5 мая 2022 г. 09:15
Судно-паром Зарифа Алиева типа Ro-Pax отправилось в первое плавание

Введенное в эксплуатацию 28 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня было отправлено в первое плавание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Судно "Зарифа Алиева" осуществляет первое плавание в порт Курык в Казахстане.

Уникальное судно с 30 постоянными членами экипажа имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. В настоящий момент по своей грузоподъемности судно больше, чем другие паромы в Каспийском море. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR. Ожидается, что паром "Зарифа Алиева" внесет значительный вклад в расширяющуюся транспортировку транзитных грузов через Каспийское море по транспортному коридору Восток-Запад.

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Версия на английском языке ФотоRo-Pax-type ferry vessel “Zarifa Aliyeva” sets sail for its maiden voyage
Версия на азербайджанском языке Фото"Ro-Pax" tipli “Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsi ilk səfərinə çıxıb

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