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Судно-паром "Шахдаг" отправилось в первое плавание в Туркменистан после капремонта

Судно-паром "Шахдаг" отправилось в первое плавание в Туркменистан после капремонта Судно-паром "Шахдаг", принадлежащее морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), было капитально отремонтировано и отправилось после этого в первое плавание в направлении Туркменистана.
Инфраструктура
15 апреля 2022 г. 11:21
Судно-паром Шахдаг отправилось в первое плавание в Туркменистан после капремонта

Судно-паром "Шахдаг", принадлежащее морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), было капитально отремонтировано и отправилось после этого в первое плавание в направлении Туркменистана.

Об этом Report сообщили в ASCO.

Ремонтные работы, проводимые на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были выполнены качественно и своевременно. Произведен капитальный ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов и холодильников судна-парома. Необходимые работы были выполнены во вспомогательном паровом котле и вспомогательном котле корабля. На судне проведены работы по сварке корпуса, прокладке труб, автоматике, отремонтировано электрооборудование, установлены новые компрессоры.

Установлены современные, стационарные ультракоротковолновые радиостанции нового типа, относящиеся к сфере связи и электрорадионавигации, аварийно-спасательные радиостанции и радиопереключатели, система автоматической идентификации, радиолокационная станция.

Кроме того, жилые и служебные помещения судна-парома были отремонтированы в соответствии с современными требованиями, установлена новая мебель.

Подводная и надводная часть, а также главная палуба судна-парома "Шахдаг" были очищены абразивным песком.

Судно-паром успешно прошло морскую испытательную проверку и возвращено в эксплуатацию.

Длина парома "Шахдаг" составляет 154,5 метра, ширина - 18,3 метра. Судно имеет грузоподъемность 4 850 тонн.

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Версия на английском языке Ferry vessel Shahdag goes on first voyage to Turkmenistan after overhaul
Версия на азербайджанском языке “Şahdağ” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra ilk səfərinə Türkmənistana çıxıb

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