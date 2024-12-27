Судно "Лянкяран" приняло участие в оценке экологической ситуации в Каспийском море

Буксирно-снабженческое судно "Лянкяран", принадлежащее ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), приняло участие в экологическом исследовании морского дна вокруг Абшеронского месторождения в Каспийском море.

Буксирно-снабженческое судно "Лянкяран", принадлежащее ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), приняло участие в экологическом исследовании морского дна вокруг Абшеронского месторождения в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, с 23 ноября по 22 декабря текущего года судно регулярно работало в режиме DP (Dinamic Position), собирая осадочные породы и образцы воды с глубин от 20 до 60 метров в 85 заранее определенных координатах.

Образцы, полученные с использованием специального оборудования, установленного на борту судна, были отправлены в соответствующие лаборатории для анализа.

Исследования, проведенные по заказу Greenwich Consulting Azerbaijan, позволят в будущем оценить экологические условия перед строительством подводной нефтегазовой инфраструктуры в Каспийском море.