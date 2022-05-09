Суда на Каспии не смогли возобновить движение из-за погодных условий

Суда в бассейне Каспийского моря не смогли возобновить движение из-за ветреных погодных условий.

Суда в бассейне Каспийского моря не смогли возобновить движение из-за ветреных погодных условий.

Как передает Report, высота волн на Каспийском море составляет в настоящий момент 5 метров.

Наблюдается северный, северо-западный ветер порывами до 20-25 м/с.

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа RoPax, вышедшее в плавание 5 мая и на борту которого находится сотрудник Report, в настоящее время стоит в примерно в 5 морских милях (около 9 км) от казахстанского порта Курык. По предварительным прогнозам, ветер стихнет во второй половине 10 мая и судам будет дано разрешение на движение.