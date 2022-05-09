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Суда на Каспии не смогли возобновить движение из-за погодных условий

Суда на Каспии не смогли возобновить движение из-за погодных условий Суда в бассейне Каспийского моря не смогли возобновить движение из-за ветреных погодных условий.
Инфраструктура
9 мая 2022 г. 12:30
Суда на Каспии не смогли возобновить движение из-за погодных условий

Суда в бассейне Каспийского моря не смогли возобновить движение из-за ветреных погодных условий.

Как передает Report, высота волн на Каспийском море составляет в настоящий момент 5 метров.

Наблюдается северный, северо-западный ветер порывами до 20-25 м/с.

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа RoPax, вышедшее в плавание 5 мая и на борту которого находится сотрудник Report, в настоящее время стоит в примерно в 5 морских милях (около 9 км) от казахстанского порта Курык. По предварительным прогнозам, ветер стихнет во второй половине 10 мая и судам будет дано разрешение на движение.

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Версия на английском языке Strong wind blocks navigation in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Xəzərdə üzən gəmilər küləkli hava şəraiti səbəbindən fəaliyyətini bərpa edə bilməyib

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