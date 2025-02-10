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Суда ASCO возобновили грузоперевозки после непогоды

Суда ASCO возобновили грузоперевозки после непогоды Суда ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), поставленные на якорь из-за сильных ветров в акватории Каспийского моря в течение последних пяти дней, возобновляют грузовые и пассажирские перевозки.
Инфраструктура
10 февраля 2025 г. 10:45
Суда ASCO возобновили грузоперевозки после непогоды

Суда ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), поставленные на якорь из-за сильных ветров в акватории Каспийского моря в течение последних пяти дней, возобновляют грузовые и пассажирские перевозки.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, с улучшением погодных условий суда морского транспортного флота работают в обычном режиме.

Деятельность Каспийского морского нефтяного флота будет полностью восстановлена во второй половине дня.

Экипажи продолжают следить за прогнозами и соблюдать меры безопасности.

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