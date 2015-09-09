Суд обязал пилотов Lufthansa прекратить забастовку

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Франкфурта (Германия) обязал пилотов авиакомпании Lufthansa прекратить забастовку, cообщает Report cо ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя немецкого профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, решение суда подразумевает, что все пилоты должны немедленно возвратиться к работе.

Ранее Lufthansa не удавалось добиться судебного запрета на забастовку: суд выносил решение в пользу профсоюза.

Отметим, пилоты Lufthansa бастуют из-за решения компании сократить расходы и пенсионные выплаты. В компании считают, что такие меры необходимы, для того чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке.

9 сентября авиакомпания Lufthansa из-за забастовки пилотов отменила 1 тысячу рейсов.