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Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено более чем наполовину

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено более чем наполовину ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 57% работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.
Инфраструктура
22 августа 2024 г. 19:00
Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено более чем наполовину

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 57% работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Как передает корреспондент Report, об этом журналистам сказал замдиректора департамента Кянан Рзаев.

По его словам, работы по проектированию железной дороги выполнены на 83%.

В то же время завершено разминирование вдоль участков железнодорожной линии протяженностью 110,4 км, но работы на участках, требующих расширений, продолжаются.

"Тоннель на 106-ом км линии длиной 1 071 м строится с возможностью последующей электрификации. Строительство ведется по так называемому "австрийскому" методу, что оптимизирует затраты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHoradiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə işlərin 57 %-i tamamlanıb

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