Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено более чем наполовину

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 57% работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 57% работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Как передает корреспондент Report, об этом журналистам сказал замдиректора департамента Кянан Рзаев.

По его словам, работы по проектированию железной дороги выполнены на 83%.



В то же время завершено разминирование вдоль участков железнодорожной линии протяженностью 110,4 км, но работы на участках, требующих расширений, продолжаются.

"Тоннель на 106-ом км линии длиной 1 071 м строится с возможностью последующей электрификации. Строительство ведется по так называемому "австрийскому" методу, что оптимизирует затраты", - сказал он.