Строительство Зангезурского коридора выполнено на 57%

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,6 км, заложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, продолжается ускоренными темпами.
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Первые 77,5 км дороги имеют шесть полос движения, оставшиеся 46,1 км - четыре полосы. Ширина дорожного полотна составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.
Строительство дороги выполнено на 57 процентов.
Строительные работы планируется завершить в 2024 году.
Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, являясь частью автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, имеет большое значение с точки зрения соединения других районов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.