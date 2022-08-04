Строительство Зангезурского коридора выполнено на 57%

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,6 км, заложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, продолжается ускоренными темпами.

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,6 км, заложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, продолжается ускоренными темпами.

Как сообщает Report , автомобильная дорога строится в соответствии с международными нормами согласно I технической категории.

Первые 77,5 км дороги имеют шесть полос движения, оставшиеся 46,1 км - четыре полосы. Ширина дорожного полотна составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Строительство дороги выполнено на 57 процентов.

Строительные работы планируется завершить в 2024 году.

Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, являясь частью автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, имеет большое значение с точки зрения соединения других районов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.