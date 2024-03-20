Строительство водохранилища "Баргюшадчай" в Губадлы планируется завершить в этом году

Строительство водохранилища "Баргюшадчай" в Губадлинском районе планируется завершить до конца года.

Строительство водохранилища "Баргюшадчай" в Губадлинском районе планируется завершить до конца года.

Об этом сказал Report зампредседателя правления турецкой компании Proyapı Акиф Айген, комментируя осуществляемые компанией строительные работы на освобожденных территориях Азербайджана.

Айген отметил, что общий объем водохранилища будет достигать 70,5 млн кубометров, оно обеспечит водой 12 тыс. гектаров посевных площадей на территории Губадлинского района.

По магистральному трубопроводу протяженностью 61,5 км можно будет подавать 12 кубометров воды в секунду в магистральный канал, сказал он.

Представитель компании подчеркнул, что в рамках проекта также рассматривается возможность обеспечения питьевой водой ряда районов.