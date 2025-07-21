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Строительство Трансафганской железной дороги может занять 5 лет и обойтись в $4,6 млрд

Строительство Трансафганской железной дороги может занять 5 лет и обойтись в $4,6 млрд Строительство Трансафганской железной дороги может занять 5 лет и обойтись в $4,6 млрд
Инфраструктура
21 июля 2025 г. 15:05
Строительство Трансафганской железной дороги может занять 5 лет и обойтись в $4,6 млрд

Проект строительства Трансафганской железной дороги, который свяжет Узбекистан с пакистанскими портами через территорию Афганистана, может быть реализован в течение пяти лет.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

Железная дорога протяженностью 647 км пройдет по маршруту Термез - Найбабад - Майданшахр - Логар - Харлачи и соединится с железнодорожной сетью Пакистана, ведущей к портам Карачи. Предварительная стоимость проекта оценивается в $4,6 млрд. В настоящее время планируется завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) в течение шести месяцев.

По словам Чориева, проект имеет стратегическое значение и рассматривается как второй по важности после магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Он подчеркнул, что, несмотря на альтернативные маршруты через Иран и Черное море, самым коротким и экономически выгодным путем к морю остается Трансафганский коридор.

"Это не просто проект для Узбекистана - он может стать ключевым логистическим маршрутом для всей Центральной Азии", - отметил замминистра.

По его прогнозу, на первом этапе железная дорога позволит перевозить до 3 млн тонн грузов в год, а к 2040 году - до 20 млн тонн. Ожидается, что срок доставки товаров сократится с нынешних 35–40 дней до 3–5.

Чориев также отметил растущий интерес к проекту со стороны зарубежных партнеров и инвесторов. После подписания рамочного соглашения в Кабуле 17 июля Узбекистан, Афганистан и Пакистан приступили к созданию совместного проектного офиса. Заказчиком выступит АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекистанские железные дороги).

Проект предусматривает создание до 5 млн рабочих мест и укрепление транзитного потенциала региона. На пакистанской стороне уже начаты работы на участке от Харлачи до Кохата, который станет частью единой сети. Узбекистан планирует начать строительство сразу после утверждения ТЭО.

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