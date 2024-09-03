Продолжается строительство Кяльбаджарского образовательного комплекса VİDEO

Продолжается строительство Кяльбаджарского городского образовательного комплекса.

Продолжается строительство Кяльбаджарского городского образовательного комплекса.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам рассказали в ходе медиатура в Кяльбаджарский район.

Было сообщено, что на территории комплекса общей площадью более 2,2 га будут созданы детский сад на 80 мест, профессиональные мастерские, организованы STEAM зона, пространство для дошкольной подготовки и другие необходимые объекты.

На территории комплекса также строится школа на 528 ученических мест. В школе будут созданы библиотека, столовая, актовый зал, кампус, спортивный зал и другие необходимые помещения.

Напомним, что 2 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в Кяльбаджарском городском образовательном комплексе, и проектом школы модульного типа, которую планируется открыть в этом году.