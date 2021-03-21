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Строительство новой железной дороги в Нахчыван начнется в этом году

Строительство новой железной дороги в Нахчыван начнется в этом году Протяженность железнодорожной линии Карс-Игдыр-Нахчыван составит 230 километров
Инфраструктура
21 марта 2021 г. 17:08
Строительство новой железной дороги в Нахчыван начнется в этом году

В этом году начнется процесс подключения железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) к нахчыванским железным дорогам.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно сообщению, после победы Азербайджана в Карабахской войне было принято решение ускорить реализацию проекта. Так, в рамках проекта протяженность железнодорожной линии Карс-Игдыр-Нахчыван составит 230 километров. Эта ветка соединит Иран, Афганистан и Пакистан.

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.

По этой дороге на первом этапе предполагается перевозить 5 миллионов тонн грузов, на последующем -17 миллионов тонн, а далее еще большие объемы грузов.

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Версия на английском языке Construction of line connecting Nakhchivan with BTK to begin this year
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanı BTQ ilə birləşdirəcək xəttin tikintisinə bu il başlanacaq

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