Строительство дороги Худаферин-Губадлы-Лачын завершено на 40%

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполнило более 40% работ по строительству автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполнило более 40% работ по строительству автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном по итогам визита председателя агентства Салеха Мамедова в Кяльбаджарский, Лачынский, Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы.

Согласно информации, в рамках визита Мамедов ознакомился со строительством автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису общей протяженностью 82 километра и тоннеля Муровдаг, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире.

Кроме того, председатель ознакомился со строительными работами на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын протяженностью 72,3 километра, выполнением земляных работ в связи со строительством аэропорта Лачын, проектом восстановления внутренних дорог города Лачын, а также со строительством автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын.