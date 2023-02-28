Строительство дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд завершено на 73%

Строительство дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) общей протяженностью 123,6 км завершено на 73%.

Строительство дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) общей протяженностью 123,6 км завершено на 73%.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, из 265 кольцевых труб уже проложены 202 (32 находятся на стадии строительства), из 41 прямоугольной трубы - 26 (еще 4 - на стадии строительства), а также построено 12 из 27 мостов вдоль дороги (12 мостов - на стадии строительства).

"На 70,2-километровом участке автодороги проложено грунтовое основание. В настоящее время на ряде участков ведется устройство дорожного основания и проводятся работы по асфальтированию. На 35-километровом участке дороги частично выполнены работы по укладке нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. На других участках работы продолжаются" - добавил Наджафли.

Госагентство планирует завершить основную часть строительных работ к 2025 году.