Строительство дороги Барда-Агдам продолжается в ускоренном темпе

В ускоренном темпе продолжается строительство дороги Барда-Агдам - одного из проектов по созданию дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

В ускоренном темпе продолжается строительство дороги Барда-Агдам - одного из проектов по созданию дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как передает Report, протяженность берущей начало в городе Барда автодороги Барда-Агдам составляет 45 км. По поручению главы государства, автодорога Барда-Агдам строиться с учетом плана развития Карабаха в соответствии с первой технической категорией и будет четырехполосной.

В некоторых частях дороги основные строительные работы подходят к концу. На 25-м и 40-м километрах дороги завершается строительство двух одноарочных мостов протяженностью 91,3 метра и 18,2 метра, а на 41-м километре – путепровода протяженностью 32,2 метра. На 4-м километре дороги начато строительство транспортной развязки протяженностью 66 метров. На 29-м километре трассы стартовало строительством “Pit stop”.

Отметим, что автомобильная дорога Барда-Агдам прокладывается до освобожденного от оккупации города Агдам. Первый 14-километровый участок трассы проходит через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же дорога охватывает более 20 населенных пунктов указанных районов, включая города Барда и Агдам.