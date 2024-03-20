Строительство дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша планируется завершить к концу года

Большая часть работ по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, протяженностью 81,6 км, завершена.

Большая часть работ по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, протяженностью 81,6 км, завершена.

Об этом сказал Report зампредседателя правления турецкой компании Proyapı Акиф Айген, комментируя осуществляемые компанией строительные работы на освобожденных территориях Азербайджана.

Айген напомнил, что автомобильная дорога будет соединять освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы.

По его словам, автомобильную дорогу планируется сдать в эксплуатацию до конца года.

Четырехполосная автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша строится с учетом плана развития Карабаха в соответствии с технической категорией 1b.