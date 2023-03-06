Строительство дорог и коммуникационной сети в Агдаме осуществляется по единой концепции

Строительство дорог и коммуникационной сети в городе Агдам впервые в Азербайджане осуществляется на основе единой концепции.

Строительство дорог и коммуникационной сети в городе Агдам впервые в Азербайджане осуществляется на основе единой концепции.

Как сообщает Report, об этом на заседании в международном аэропорту Физули рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Проектирование уже завершено, сейчас проводится экспертиза. Мы ожидаем, что в этом месяце начнется подготовка к тендеру. По этому же принципу будут реализовываться дорожные и коммуникационные проекты в городе Физули и других населенных пунктах", - сказал он.