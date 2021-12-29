Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут продолжается стремительными темпами

Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут – одного из проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупа

Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут – одного из проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, продолжается стремительными темпами.

Как сообщает Report, автомобильная дорога Физули-Гадрут была заложена в ходе поездки Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденные Физулинский и Ходжавендский районы 16 марта текущего года.

Протяженность автомобильной дороги составляет 12 километров. Эта дорога I технического класса берет свое начало от “Дороги Победы” и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут будет иметь 4 полосы движения. Ширина дорожного полотна составит 21 метр, а ширина проезжей части - 14 метров.

На автодороге в настоящее время ведутся земляные работы. Так, с использованием специальной техники проводятся работы по расширению и профилированию дороги и строительству нового земляного полотна, соответствующего I техническому классу. Для этого на территорию привлечено необходимое количество сил.

Уже на первых 8 километрах выполнены земляные работы и строительство дорожного полотна на 50 процентов.

Наряду со строительством земляного полотна на автомобильной дороге Физули-Гадрут по проекту также ведется прокладка водопроводных труб различных диаметров с целью обеспечения стока атмосферных осадков на дороге, а также одного четырехугольного водоотвода для оттока вод из канав. Кроме того, на 6,7 километре дороги, на участке, проходящем через территорию под названием “Гаргабазар”, предусмотрено строительство двухпереходного автомобильного моста.

Учитывая объем работ и задачу по завершению проекта в кратчайшие сроки, строительство осуществляется совместно ООО “Эксплуатация дорог специального назначения № 16” Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и местной компанией ООО “Azvirt” в качестве субподрядчика.

Строительные работы ведутся в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.

Все дороги ведут в Карабах…