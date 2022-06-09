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Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам продолжается быстрыми темпами

Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам продолжается быстрыми темпами Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается быстрыми темпами.
Инфраструктура
9 июня 2022 г. 15:39
Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам продолжается быстрыми темпами

Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается быстрыми темпами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность автомобильной дороги Барда-Агдам составляет 44,5 км. Четырехполосная автомобильная дорога строится в соответствии с I техническим классом.

На сегодняшний день завершено строительство мостов длиной 91,3 и 18,2 метра, построенных на 25-м и 40-м км дороги. Также на 29 км дороги продолжается строительство “пит стоп”а.

Отметим, что первые 14 км трассы Барда-Агдам проходят через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же дорога охватывает более 20 населенных пунктов, включая города Барда и Агдам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir

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