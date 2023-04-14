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Строительство автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Муровдагского тоннеля продолжается

Строительство автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Муровдагского тоннеля продолжается Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренно продолжает строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Муровдагского тоннеля
Инфраструктура
14 апреля 2023 г. 09:41
Строительство автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Муровдагского тоннеля продолжается

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренно продолжает строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Муровдагского тоннеля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Отмечается, что одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 км. Проектная длина дороги, соединяющей Гейгельский и Кяльбаджарский районы, составляет 56 км на участке Тоганалы-Кяльбаджар и 26 км на участке Кяльбаджар-Истису. С 16-километрового участка проекта Тоганалы-Кяльбаджар начинается Муровдагский хребет, и высота увеличивается с 1700 м до 3 250 м на вершине Муровдага.

В этой части продолжается строительство Муровдагского тоннеля, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. Тоннель протяженностью 11 658 метров будет иметь 2 полосы движения в одном направлении, а ширина проезжей части составит 12 метров. Кроме того, ведется строительство 3 тоннелей длиной 561,2 м, 626,9 м и 947,9 м.

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Версия на азербайджанском языке ФотоToğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunun və Murovdağ tunelinin inşası sürətlə davam etdirilir

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