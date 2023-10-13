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Строительство автодороги Шукурбейли-Джебраил-Гадрут завершено на 87%

Строительство автодороги Шукурбейли-Джебраил-Гадрут завершено на 87% Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство автомобильной дороги Шукурбейли-Джебраил-Гадрут на 87%.
Инфраструктура
13 октября 2023 г. 12:29
Строительство автодороги Шукурбейли-Джебраил-Гадрут завершено на 87%

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство автомобильной дороги Шукурбейли-Джебраил-Гадрут на 87%.

Как передает Report, об этом сообщили в агентстве.

В агентстве отметили, что строительство дороги планируется полностью завершить до конца 2023 года.

Новая дорога протяженностью в 39,7 км начинается на участке магистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и проходит через село Шукурбейли Джебраильского района. Заканчивается дорога в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Автодорога построена в соответствии с I технической степенью и имеет 4 полосы движения. Ширина проезжей части составляет 14 метров.

Дорога будет проходить по территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, в целом охватит около 20 населенных пунктов указанных районов, включая города Гадрут и Джебраил.

Напомним, что 19 октября 2022 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева был введен в эксплуатацию участок дороги Шукурбейли -Джебраил протяженностью 14,2 км, а 5 мая 2023 года - участок в 8,2 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yolunda işlərin 87 %-i yekunlaşıb

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