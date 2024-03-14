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Строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын продолжается

Строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын продолжается
Инфраструктура
14 марта 2024 г. 15:26
Строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын продолжается

Продолжается строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын, одного из значимых в плане социально-экономического развития проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого по поручению президента Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Длина автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын, берущей свое начало от участка магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, проходящего вблизи Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 км. Также ведется строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 км от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы. Общая протяженность дорог составляет 70,4 км.

Автомобильная дорога, проходящая по территории Зангиланского, Губадлинского и Лачынского районов, охватывает более 30 населенных пунктов, включая города Губадлы и Лачын.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXudafərin-Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir

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