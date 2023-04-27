Строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын продолжается ускоренными темпами

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ведется строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобо

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ведется строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что протяженность участка автомагистрали от трассы Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур составляет 56,4 км. Ведется строительство нового шоссе протяженностью 14 км от поселка Ханлыг до города Губадлы. Общая протяженность строящихся в рамках проекта дорог составляет 70,4 км.

Автомобильная дорога, проходящая по территории Зангиланского, Губадлинского и Лачынского районов, охватывает более 30 населенных пунктов, включая города Губадлы и Лачын.