Строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачын будет завершено в следующем году

Строительство автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачын планируется завершить в следующем году.

Строительство автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачын планируется завершить в следующем году.

Как сообщил командированный в Шушу сотрудник Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом экономического анализа проектно-сметной документации и реестра автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Газанфар Сафаров.

Продолжаются строительные работы по проекту реконструкции автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачын. Общая протяженность автодороги составляет 34 км.

На дороге будут построены два моста, четыре тоннеля и водопропускные трубы.

На входе и выходе порталов первого и третьего тоннелей протяженностью 440 и 1100 м выполнены буровые работы. А на двух других тоннелях - втором и четвертом, протяженностью 540 и 300 м, работы начнутся в ближайшее время.

Проект планируется завершить до конца следующего года.