О нас

Строительство автодороги Физули-Гадрут на завершающей стадии

Строительство автодороги Физули-Гадрут на завершающей стадии Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных т
Инфраструктура
1 сентября 2022 г. 14:34
Строительство автодороги Физули-Гадрут на завершающей стадии

Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий, продолжается быстрыми темпами и находится на завершающей стадии.

Как сообщает Report, протяженность четырехполосной автодороги составляет 12 километров, ширина проезжей части – 14 метров.

Дорога I технического класса берет свое начало от Зефер йолу (дороги Победы) и соединяется с недавно построенной автомагистралью Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli-Hadrut avtomobil yolunun tikintisi son mərhələdə icra olunur

Другие новости из категории

БТА объявил конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям
БТА объявил конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям
1 сентября 2022 г. 12:28
Военные и гражданские объекты в Лачыне обеспечат водой в течение 10 дней
Военные и гражданские объекты в Лачыне обеспечат водой в течение 10 дней
1 сентября 2022 г. 12:02
График движения поезда Баку-Сумгайыт временно изменен
График движения поезда Баку-Сумгайыт временно изменен
1 сентября 2022 г. 10:55
В Баку изменят схему движения пяти маршрутных линий
В Баку изменят схему движения пяти маршрутных линий
31 августа 2022 г. 17:06
Ремонт участка Тбилисского проспекта в Баку завершены
ФотоРемонт участка Тбилисского проспекта в Баку завершены
31 августа 2022 г. 16:53
Парковка автомобилей на Сумгайытском ж/д вокзале стала платной
Парковка автомобилей на Сумгайытском ж/д вокзале стала платной
31 августа 2022 г. 15:50
Тарифный совет утвердил цены на 48 лекарственных препаратов
Тарифный совет утвердил цены на 48 лекарственных препаратов
31 августа 2022 г. 15:29
Восстанавливается водоснабжение города Лачын, сел Сус и Забух
ФотоВосстанавливается водоснабжение города Лачын, сел Сус и Забух
31 августа 2022 г. 15:02
В Баку на проспекте Тбилиси ограничат движение транспортных средств
В Баку на проспекте Тбилиси ограничат движение транспортных средств
31 августа 2022 г. 13:29
Госфонд соцзащиты приобретет архивные стеллажи на 2 млн манатов
Госфонд соцзащиты приобретет архивные стеллажи на 2 млн манатов
31 августа 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi