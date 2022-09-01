Строительство автодороги Физули-Гадрут на завершающей стадии

Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных т

Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий, продолжается быстрыми темпами и находится на завершающей стадии.

Как сообщает Report, протяженность четырехполосной автодороги составляет 12 километров, ширина проезжей части – 14 метров.

Дорога I технического класса берет свое начало от Зефер йолу (дороги Победы) и соединяется с недавно построенной автомагистралью Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.