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Строительство автодороги Барда-Агдам продолжается ускоренными темпами

Строительство автодороги Барда-Агдам продолжается ускоренными темпами Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается быстрыми темпами.
Инфраструктура
2 августа 2022 г. 11:39
Строительство автодороги Барда-Агдам продолжается ускоренными темпами

Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается быстрыми темпами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность автомобильной дороги Барда-Агдам составляет 44,5 км. Четырехполосная автомобильная дорога строится в соответствии с I технической категорией.

На сегодняшний день завершено строительство мостов длиной 91,3 и 18,2 метра, построенных на 25-м и 40-м км дороги. Также на 29 км дороги продолжается строительство "пит стопа" и наземных пешеходных переходов на 4-м, 14-м и 16-м км автодороги.

Отметим, что первые 14 км трассы Барда-Агдам проходят через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же дорога охватывает более 20 населенных пунктов, включая города Барда и Агдам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir

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