Строительство автодороги Агдам-Физули завершится в этом году

Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули планируется завершить в этом году.

Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули планируется завершить в этом году.

Об этом Report заявил Акиф Айген, заместитель председателя правления турецкой компании Proyapı, которая осуществляет строительные работы на освобожденных территориях.

Трасса Агдам-Физули, являющаяся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Протяженность четырехполосной дороги составляет 64,8 километра, ширина проезжей части - 15 метров.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, строительство которой было начато в октябре 2021 года, является одним из реализуемых на территории Карабахского экономического района проектов, призванных сыграть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.