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Строительство автодороги Агдам-Физули завершится в этом году

Строительство автодороги Агдам-Физули завершится в этом году Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули планируется завершить в этом году.
Инфраструктура
19 марта 2024 г. 17:51
Строительство автодороги Агдам-Физули завершится в этом году

Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули планируется завершить в этом году.

Об этом Report заявил Акиф Айген, заместитель председателя правления турецкой компании Proyapı, которая осуществляет строительные работы на освобожденных территориях.

Трасса Агдам-Физули, являющаяся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Протяженность четырехполосной дороги составляет 64,8 километра, ширина проезжей части - 15 метров.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, строительство которой было начато в октябре 2021 года, является одним из реализуемых на территории Карабахского экономического района проектов, призванных сыграть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam-Füzuli avtomobil yolunun inşası bu il tamamlanacaq

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