Строительство автодороги Агдам-Физули продолжается быстрыми темпами

Строительство автодороги Агдам-Физули продолжается быстрыми темпами.

Строительство автодороги Агдам-Физули продолжается быстрыми темпами.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, эта дорога считается одним из проектов, который будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Протяженность четырехполосной дороги составит 64,8 км, ширина проезжей части - 15 метров.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского районов.

Строительство дороги обеспечит комфортное движение от Барды до Агдама и Физули, а также в обратном направлении, что положительно скажется на социально-экономическом развитии в этом регионе.