Строительные работы в рамках Алятской СЭЗ планируется завершить в июле

Планируется расширение Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ), строительные работы предусматривается завершить в июле этого года.

Планируется расширение Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ), строительные работы предусматривается завершить в июле этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны "Алят" Валех Алескеров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

"Алятская СЭЗ важна с точки зрения создания конкурентоспособной среды и для привлечения компаний. Наша цель - создать лучшие условия для бизнес инвестиций в Азербайджане", - заявил В. Алескеров.

Глава правления также рассказал об инвестиционных возможностях Алятской свободной экономической зоны.

По его словам, среди преимуществ такой зоны - освобождение от налога на добавленную стоимость, а также от таможенных пошлин и налогов при импорте в свободную зону и экспорте из нее, отсутствие НДФЛ для местных физических лиц, выплат по социальному обеспечению и других аналогичных налогов и платежей для иностранного квалифицированного персонала.

В. Алескеров отметил, что в Алятской СЭЗ будет создана наилучшая бизнес-среда для резидентов свободной экономической зоны и расширения и развития их бизнеса в будущем.