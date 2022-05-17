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Строительные работы в рамках Алятской СЭЗ планируется завершить в июле

Строительные работы в рамках Алятской СЭЗ планируется завершить в июле Планируется расширение Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ), строительные работы предусматривается завершить в июле этого года.
Инфраструктура
17 мая 2022 г. 15:18
Строительные работы в рамках Алятской СЭЗ планируется завершить в июле

Планируется расширение Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ), строительные работы предусматривается завершить в июле этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны "Алят" Валех Алескеров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

"Алятская СЭЗ важна с точки зрения создания конкурентоспособной среды и для привлечения компаний. Наша цель - создать лучшие условия для бизнес инвестиций в Азербайджане", - заявил В. Алескеров.

Глава правления также рассказал об инвестиционных возможностях Алятской свободной экономической зоны.

По его словам, среди преимуществ такой зоны - освобождение от налога на добавленную стоимость, а также от таможенных пошлин и налогов при импорте в свободную зону и экспорте из нее, отсутствие НДФЛ для местных физических лиц, выплат по социальному обеспечению и других аналогичных налогов и платежей для иностранного квалифицированного персонала.

В. Алескеров отметил, что в Алятской СЭЗ будет создана наилучшая бизнес-среда для резидентов свободной экономической зоны и расширения и развития их бизнеса в будущем.

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Версия на английском языке Alat Free Economic Zone to be expanded
Версия на азербайджанском языке Ələt Azad İqtisadi Zonasını genişləndirmək planlaşdırılır

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