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Строительные работы на железной дороге Баку-Астара планируется начать со следующего года

Строительные работы на железной дороге Баку-Астара планируется начать со следующего года Строительные работы на железной дороге Баку-Астара планируется начать со следующего года.
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 14:52
Строительные работы на железной дороге Баку-Астара планируется начать со следующего года

Строительные работы на железной дороге Баку-Астара планируется начать со следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

Он подчеркнул, что модернизация железнодорожной инфраструктуры осуществляется по специальной программе.

По словам Рустамова, в настоящее время реконструируются дороги по направлению Баку-Ялама: "Эти работы планируется завершить в первом полугодии 2025 года".

Реконструкция железной дороги от Баку до Яламы финансируется за счет кредита Азиатского банка развития.

Напомним, что железная дорога Баку-Ялама является частью международного транспортного коридора "Север-Юг".

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən Bakı-Astara dəmir yolunda tikinti işlərinin başlanması gözlənilir

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