Строительные работы на грузинском участке БТК продолжаются

Продолжаются строительные работы на участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), проходящем через Грузию.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на грузинское руководство проекта.
Было отмечено, что самая высокая точка линии находится в части Тапаравани-Покани на высоте 2 183 метров над уровнем моря. В реализации проекта большое значение имеет учет этого фактора.
В целях обеспечения комфортного движения поездов в зимние месяцы планируется установить 32 243 метров снегозащитных ограждений. Конструкция изготовлена из металлических опор высотой 5-6 метров.