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Строительные работы на грузинском участке БТК продолжаются

Строительные работы на грузинском участке БТК продолжаются В целях обеспечения комфортного движения поездов в зимние месяцы планируется установить 32 243 метров снегозащитных ограждений
Инфраструктура
12 ноября 2020 г. 15:16
Строительные работы на грузинском участке БТК продолжаются

Продолжаются строительные работы на участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), проходящем через Грузию.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на грузинское руководство проекта.

Было отмечено, что самая высокая точка линии находится в части Тапаравани-Покани на высоте 2 183 метров над уровнем моря. В реализации проекта большое значение имеет учет этого фактора.

В целях обеспечения комфортного движения поездов в зимние месяцы планируется установить 32 243 метров снегозащитных ограждений. Конструкция изготовлена из металлических опор высотой 5-6 метров.

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Версия на азербайджанском языке BTQ-nin Gürcüstan hissəsində inşaat işləri davam etdirilir

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