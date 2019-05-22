Джавид Гурбанов: Строительство железной дороги Баку-Ялама начнется в следующем году

"Необходимость в прокладке скоростной железной дороги существует в таких регионах как Губа-Гусар, Лянкяран".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в программе "Пульс дня" на канале AzTV.

По его словам, на строительство соответствующей инфраструктуры в северной зоне выделены средства. Сейчас завершается проектирование железной дороги на курорт "Шахдаг".

"В Лянкяране процесс скупки земель практически завершен, идут работы по проектированию, после чего мы начнем привлекать финансирование от Всемирного банка. Морская зона Лянкярана обладает огромным туристическим потенциалом", - сказал Гурбанов.

По его словам, на прокладку дороги до Яламы выделен кредит от Азиатского банка развития: "В настоящее время ведутся переговоры, мы заняты выбором компаний. Начало строительства запланировано на будущий год".