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    ​Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в этом году

    На территории Турции строительные работы завершатся к концу года

    Баку. 9 июня. REPORT. AZ/ Строительные работы в рамках реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершатся к концу 2016 года.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на проходящей в Баку 44-й сессии Совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

    "Строительные работы на территории Грузии завершены, сейчас идут работы по благоустройству. В Турции строительство завершится к концу года, после чего станет возможной доставка грузов в Европу по кратчайшему пути и по более выгодным тарифам", - сказал Д.Гурбанов. 

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