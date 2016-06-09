​Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в этом году

Баку. 9 июня. REPORT. AZ/ Строительные работы в рамках реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершатся к концу 2016 года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на проходящей в Баку 44-й сессии Совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

"Строительные работы на территории Грузии завершены, сейчас идут работы по благоустройству. В Турции строительство завершится к концу года, после чего станет возможной доставка грузов в Европу по кратчайшему пути и по более выгодным тарифам", - сказал Д.Гурбанов.