Стратегия Азербайджана по превращению в хаб вызвала большой интерес в Давосе

В рамках стартовавшего в Давосе 50-го Всемирного экономического форума состоялась сессия под названием "Каспийский транспортный коридор на фоне глобальных изменений".

Как передает командированный в Давос корреспондент Report, прибывшие из различных регионов мира эксперты обсудили перспективы развития региона, будущее экономики.

Участвующий в мероприятии в качестве эксперта гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов проинформировал о работах, проведенных в Азербайджане, в частности в Бакинском порту, в рамках проекта Китая "Один пояс - один путь".

Он подробно рассказал и о проектах, реализованных с региональными портами в сфере цифровой платформы. В рамках сессии эксперты затронули с логистическими компаниями многих тем, связанных с развитием Среднего коридора (Middle Corridor), ведущего из Китая в Европу. Стратегия Азербайджана по превращению в хаб вызвала большой интерес иностранных экспертов.

Талех Зиядов довел до сведения участников, что Бакинский порт является одним из 34 "зеленых" портов и в прошлом году получил статус первого "зеленого порта" в регионе.

Отметим, что среди экспертов находились бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, бывший президент парламента Швейцарии Фелипе Ломбарди, министр экономики Афганистана Мустафа Мастур, бывший посол России в Германии Владимир Котенев, советник президента группы компаний А+А по Казахстану и Азербайджану Андреас Баумгартнер, бывший президент компании FIAT Бабер Бадат и др.

Основной задачей форума Caspian Week является развитие экономических, культурных, образовательных и научных связей между Большим Каспийским регионом (страны Каспийского и Черноморского бассейнов) и Европой, а также привлечение инвестиций и новых технологий, в том числе и цифровых, в регион.