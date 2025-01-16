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Страны ОТГ внедрят системы "единого окна" и "единой остановки" на таможне

Страны ОТГ внедрят системы "единого окна" и "единой остановки" на таможне XI заседание руководителей таможенных служб Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Казахстане.
Инфраструктура
16 января 2025 г. 17:55
Страны ОТГ внедрят системы единого окна и единой остановки на таможне

XI заседание руководителей таможенных служб Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на протокол X заседания руководителей таможенных служб ОТГ в Баку.

Отмечается, что точная дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам: "Секретариат будет координировать реализацию озвученных сторонами инициатив и предложений и представит их результаты на следующем заседании руководителей таможенных служб".

На заседании достигнута договоренность о реализации Соглашения о создании Упрощенного таможенного коридора между правительствами ОТГ. Обсуждались вопросы разработки технологий пилотного проекта и обмена информацией.

Стороны поддержали внедрение представленного Азербайджаном "Транскаспийского таможенного транзитного портала".

В рамках заседания также обсуждалось внедрение передовых технологий - систем "единого окна" и "единой остановки" для упрощения процедур на таможенно-пропускных пунктах. Принято решение об организации обучения и полевых визитов между государствами-членами на основе опыта Турции.

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Версия на азербайджанском языке TDT ölkələri gömrükdə “bir pəncərə” və “bir dayanacaq” sistemlərini tətbiq edəcək

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