Масуд Пезешкиан: Страны ОЭС должны нацелиться на создание Зоны свободной торговли

Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) должны нацелиться на создание Зоны свободной торговли.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на 17-м саммите ОЭС.
По его словам, необходимо пересмотреть и реализовать Торговое соглашение между странами-членами ОЭС и как можно скорее начать переговоры о свободной торговле.
Пезешкиан отметил, что страны ОЭС, не имеющие выхода к морю, должны иметь более дешевый, короткий и легкий доступ к открытым морям и мировым рынкам: "Иран и другие транзитные страны играют в этом вопросе важную роль. Могут быть рассмотрены новые преимущества и льготы в портах и пунктах въезда-выезда для стран ОЭС. Сеть логистических хабов стран-членов ОЭС в портах и пограничных пунктах должна быть создана и оснащена в соответствии с самыми высокими международными стандартами".