Страны Центральной Азии, Азербайджан, Турция и Грузия обсудили увеличение ж/д перевозок

Руководители железнодорожных ведомств государств-участников международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция) обсудили в Ашхабаде вопросы увеличения грузоперевозок.

Руководители железнодорожных ведомств государств-участников международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция) обсудили в Ашхабаде вопросы увеличения грузоперевозок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

В совещании участвовали делегации отраслевых министерств и профильных ведомств, а также логистических компаний и предприятий из Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана.

Отмечается, что мультимодальность трассы, проходящей через два моря и территории многочисленных стран, позволяет эффективно использовать возможности этого коридора. Со дня запуска маршрута в 2019 году было перевезено около 30 тыс. контейнеров. Участники мероприятия отметили, что их цель - нарастить объемы контейнерных перевозок до 30 тыс. контейнеров в текущем году. По их мнению, это в том числе будет способствовать активизации перевозок и расширению ассортимента грузов по транспортным коридорам Север- Юг и Восток-Запад.

Маршрут CASCA+ был создан в 2019 году в Ташкенте на встрече руководителей государственных железных дорог этих стран. Турция присоединилась к проекту в декабре 2021 года. Знак "+" в названии маршрута обозначает готовность принять новых потенциальных участников, заинтересованных в перевозках по трассе, конечной целью которых является связать государства Юго-Восточной Азии, в частности, Китай с Европой.