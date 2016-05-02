​Страны Центральной Азии присоединятся к Транскаспийскому транзитному коридору

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан могут в ближайшие годы присоединиться к проекту Транскаспийского торгового и транзитного коридора Восток-Запад.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал посол Турции в США Сердар Кылыч.

"Период доставки грузов между Китаем и Европой сократится с 45 до 15 дней. Как только "Шелковый путь" будет запущен на полную мощность, грузовой поезд из Китая в короткие сроки достигнет Европы через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции. В ближайшие годы к проекту присоединятся Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан", - сказал турецкий дипломат.

По его словам, этот коридор на 1 500 км сократит нынешний транзитный коридор между Азией и Европой и для достижения этих целей потребуются совместные усилия многих стран, в том числе, США.

Посол отметил, что проект внесет большой вклад не только в региональную, но и международную торговлю и экономику: "С помощью этого коридора Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция оказывают услуги 110 млн. потребителям. Этот проект имеет значение для всех стран. К нему начали проявлять интерес также американские компании".