Страны Тюркского совета намерены активизировать транспортные коридоры

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Страны Тюркского совета намерены активизировать работу Транскаспийского транспортного коридора в период пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Внеочередное совещание министров транспорта стран Тюркского совета состоялось 30 апреля в формате видеоконференции. Стороны обсудили пути обеспечения непрерывности транспортных операций в условиях борьбы с коронавирусом.

«Министры обсудили возможность принятия необходимых мер для облегчения перевозок через Транскаспийский международный транспортный коридор "Восток-Запад" и устранения негативных последствий глобальной пандемии для экономик стран региона», — говорится в сообщении.

По данным МИД, участники онлайн-встречи договорились рассмотреть возможность предоставления взаимных льгот в таких направлениях, как транспортные квоты, транзитные документы, сборы и водительские визы между государствами-членами.

«Также обсуждалось снижение сборов на линиях Ro-Rо по Каспийскому морю, предоставление необходимых дополнительных транзитных документов и взаимное снятие платы за проезд», — добавили в МИДе.

Напомним, что в январе 2016 года Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), который пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину в Европу. В октябре того же года была создана международная ассоциация ТМТМ с офисом в столице Казахстана.

Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия. В начале апреля главы стран совета в ходе видеоконфереции обсудили совместные действия против распространения коронавируса.